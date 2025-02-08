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УП-2

Трамп перекраивает мир и... подталкивает Украину к выборам?

Роман Романюк, Роман Кравец — Суббота, 8 февраля 2025, 13:38

США хочуть, щоб Україна якомога швидше провела вибори, Зеленський заявив про готовність до переговорів з Путіним, а Трамп змінює глобальний порядок у світі. Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

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УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

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Трамп перекраивает мир и... подталкивает Украину к выборам?
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