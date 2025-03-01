Спор Зеленского и Трампа: что произошло и возможные последствия

Чому зустріч Зеленського та Трампа завершилася скандалом, і які наслідки це може мати для України? Чи справді США можуть скоротити підтримку, і як на останні події реагує світ?

Про це в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.