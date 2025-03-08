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УП-2

Переговоры после скандала и Европа вместо США

Роман Романюк, Роман Кравец — Суббота, 8 марта 2025, 18:12

Представники України та США зустрінуться в Саудівській Аравії наступного тижня, щоб поновити переговори після сварки Зеленського і Трампа. Чого варто очікувати від зустрічі?
А також про трансформацію Європи та інші політичні новини в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Обкладинка – Зю Побережнюк

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УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

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Переговоры после скандала и Европа вместо США
8 марта 2025, 18:12 — Роман Романюк, Роман Кравец
Остановка поставок оружия от США и роль Европы в переговорах – "УП. Чат"
7 марта 2025, 14:13 — Татьяна Даниленко, Роман Романюк
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