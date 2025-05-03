Соглашение об ископаемых: первый big deal с Трампом
— Суббота, 3 мая 2025, 20:53
Укладення угоди про надра між Україною та США: чи вигідна ця угода для України? Які її перспективи? Та чи лишається ризик виходу США з перемовного процесу?
Про це та багато іншого в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
Обкладинка: Зю Побережнюк
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УП-2
Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.