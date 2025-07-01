Перезагрузка правительства, кадровые решения и новая социология
— Вторник, 1 июля 2025, 19:59
Масштабні перестановки в уряді: чому Свириденко вважають зручною фігурою для Банкової, кого підвищують на міністерські посади, а кого прибирають з крісел.
Чи піде Шмигаль, які комітети Ради чекає перезавантаження, та що буде з Мін’єдом?
Також – про нову дипломатичну стратегію України, можливу зміну посла в США, і про те, як зміни в уряді впливають на рейтинги президента в новому випуску "УП-2" поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
Обкладинка: Зю Побережнюк
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УП-2
Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.