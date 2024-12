Соня Делоне. Как СССР сгноил в лагерях брата всемирно известной художницы

Ще донедавна дуже мало було відомо про ранні роки життя Соні Делоне, яка народилася в Одесі. Лише п’ять років тому дослідник Євген Деменок зміг опрацювати частину особистого архіву художниці, який стосується цього періоду. У ньому він виявив сотні листів та документів з цінною інформацією, що допомогла заповнити прогалини не тільки у біографії Соні, а й її родини, чиї долі склалися у діаметрально інший спосіб, ніж у неї. Спеціальний гість випуску — мистецтвознавець та колекціонер Євген Деменок.

Над подкастом працювали:

Авторка: Анна Лодигіна;

Продюсери: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський;

Звукорежисер: Дмитро Волковинський;

Голос Соні Делоне та Хани Штерн: Інна Неродик;

Обкладинка: Анастасія Яценко.

Подкаст Back to the Roots створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.

При виробництві подкасту використовуються інструменти обробки звуку на основі ШІ-технологій.