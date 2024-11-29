Соня Делоне. Как СССР сгноил в лагерях брата всемирно известной художницы
Ще донедавна дуже мало було відомо про ранні роки життя Соні Делоне, яка народилася в Одесі. Лише п’ять років тому дослідник Євген Деменок зміг опрацювати частину особистого архіву художниці, який стосується цього періоду. У ньому він виявив сотні листів та документів з цінною інформацією, що допомогла заповнити прогалини не тільки у біографії Соні, а й її родини, чиї долі склалися у діаметрально інший спосіб, ніж у неї. Спеціальний гість випуску — мистецтвознавець та колекціонер Євген Деменок.
Над подкастом працювали:
Авторка: Анна Лодигіна;
Продюсери: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський;
Звукорежисер: Дмитро Волковинський;
Голос Соні Делоне та Хани Штерн: Інна Неродик;
Обкладинка: Анастасія Яценко.
Подкаст Back to the Roots створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.
При виробництві подкасту використовуються інструменти обробки звуку на основі ШІ-технологій.
Back to the Roots
Back to the Roots – это подкаст, выросший из англоязычного телепроекта Анны Лодыгиной об известных украинских художниках, которых Россия сначала пыталась уничтожить, а затем присвоила себе.
В этом проекте мы проявим белые пятна их биографий, стертых умышленно. И, конечно же, эти истории об их теснейшей связи с домом, с Украиной.
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Проект создан при финансовой поддержке Vidnova Fellowship Ukraine, который реализуется Другим Образованием в партнерстве с Сommit by MitOst gGmbH и при поддержке фонда Robert Bosch Stiftung.