УП. Чат Отступление ВСУ из Угледара, коррупция в оборонных закупках и объединение АОЗ и ДОТ - "УП. Чат" Севгиль Мусаева, Михаил Ткач — Суббота, 5 октября 2024, 15:36 Реклама: УП. Чат Реклама: Отступление ВСУ из Угледара, коррупция в оборонных закупках и объединение АОЗ и ДОТ - "УП. Чат" 5 октября 2024, 15:36 — Севгиль Мусаева, Михаил Ткач Потеря Угледара, мобилизация без ТЦК и "Железный купол" — главное о войне за неделю 3 октября 2024, 17:17 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий О том, как Трамп переиграл Зеленского, итогах визита в США и для чего нужен План победы 3 октября 2024, 02:31 — Роман Романюк, Роман Кравец Алена Лунева: "Справедливое наказание коллаборационистов - вопрос выживания для деоккупированных громад" 2 октября 2024, 16:21 — Алина Фролова Проблема СЗЧ: Командир разведвзвода Крым о причинах этого явления и мотивации бойцов 1 октября 2024, 17:04 — Федор Попадюк Все подкасты...