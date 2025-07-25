Протесты по всей Украине, подозрения Кривоносу и Клименко и 70 обысков за день – "УП. Чат"

У центрі Києва — найбільші протести від початку великої війни. Все через закон, який забрав незалежність у НАБУ і САП.

Чому Банкова пішла на це та хто виграв від таких змін?

Чому після тиску всередині країни та від партнерів влада заговорила про новий закон?

Детально розбирались у тому, що сталося, та чим це закінчиться для України в новому випуску "УП. Чат" голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов, народна депутатка фракції "Слуга народу", голова антикорупційного комітету парламенту Анастасія Радіна, ексдетектив НАБУ Сергій Рокунь та журналістка УП Тетяна Даниленко.

Обкладинка: Зю Побережнюк