Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП. Чат

Баканов-младший в СБУ, увольнение Костина и преступления РФ на Херсонщине - "УП. Чат"

Севгиль Мусаева, Михаил Ткач — Пятница, 1 ноября 2024, 14:20
  • Як на початку повномасштабного вторгнення Баканов сховав свого сина в СБУ, обдарувавши його лейтенантськими погонами та привілеями оперативного співробітника.
  • Відставка генпрокурора Андрія Костіна: чи вирішить це проблему інвалідності прокурорів в Україні та куди відправлять самого Костіна після звільнення?
  • Як російська окупаційна влада проводить масовий терор на лівобережжі Херсонської області (розмова про фільм-розслідування The Kyiv Independent "Тіні на лівому березі").

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, журналіст-розслідувач видання The Kyiv Independent Данило Мокрик, ветеран 73-го морського центру ССО ЗСУ Павло Якімчук та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Слухайте подкаст "УП. Чат" на зручній платформі:
Apple Podcasts Apple Podcasts Spotify Spotify Soundcloud Soundcloud YouTube YouTube RSS RSS

Реклама:

УП. Чат

Реклама:
Баканов-младший в СБУ, увольнение Костина и преступления РФ на Херсонщине - "УП. Чат"
1 ноября 2024, 14:20 — Севгиль Мусаева, Михаил Ткач
Кураховое под прицелом, проблемы ПВО и танковые запасы РФ — о войне через неделю
31 октября 2024, 17:51 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Будет ли связь во время длительных отключений света?
29 октября 2024, 12:47 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров, Ігор Пилипів
Конвейер предателей, который создает Россия. Аудиоверсия
27 октября 2024, 08:35 — Рустем Халилов
Путин, БРИКС и другие проблемы
26 октября 2024, 16:47 — Роман Романюк, Роман Кравец
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
5 эпизодов
Back to the Roots
5 эпизодов
УП-2
23 эпизода
УП. Вголос
65 эпизодов
War-life balance
24 эпизода
Українські 90-ті
6 эпизодов
УП. Чат
8 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
235 эпизодов
Хроніки економіки
90 эпизодов
Оборонcast
3 эпизода
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
67 эпизодов
(не)Безпечна Країна
51 эпизод
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Free Ukraine
5 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов