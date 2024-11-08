Електоральна революція в США: як Трамп зміг перемогти на виборах, та які наслідки це матиме для України?

Драматичні вибори в Молдові: чи зможе Мая Санду відпустити від себе проєвропейський напрямок і дати можливість розвиватись іншим прозахідним партіям?

Що відбувається із закупівлями в Україні, і чому в Офісі Президента немає політичної волі на покарання корумпантів?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов, редактор @EuroPravda Сергій Сидоренко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.