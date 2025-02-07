Мирный план без Украины, корпуса в ВСУ и фейковые командировки чиновников – "УП. Чат"
— Пятница, 7 февраля 2025, 12:56
- Про Україну без України: чи може адміністрація Трампа вирішувати долю України без її участі?
- Сирський заявив про початок важливої організаційної реформи: перехід ЗСУ на корпусну структуру.
- Як топ-посадовці країни вигадують фейкові відрядження заради відпустки під час війни – нове розслідування Михайла Ткача
Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили: головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, народна депутатка, голова Комітету з питань Євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, керівник відділу журналістських розслідувань УП Михайло Ткач та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.
Слухайте подкаст "УП. Чат" на зручній платформі: