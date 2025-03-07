Як швидко Україна відчує наслідки зупинки постання американської зброї та технологій?

Чи може Європа перехопити лідерство у демократичному світі та стати важливою ланкою переговорного процесу щодо миру в Україні.

Персоніфікація опору: Зеленський став символом української боротьби?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили офіцер ЗСУ, бізнесмен Андрій Оністрат, політичний оглядач УП Роман Романюк, ветеранка, засновниця Центру аеророзвідки, керівниця проєкту "Victory Drones" Марія Берлінська та журналістка УП Тетяна Даниленко.