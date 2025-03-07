Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП. Чат

Остановка поставок оружия от США и роль Европы в переговорах – "УП. Чат"

Татьяна Даниленко, Роман Романюк — Пятница, 7 марта 2025, 14:13
  • Як швидко Україна відчує наслідки зупинки постання американської зброї та технологій?
  • Чи може Європа перехопити лідерство у демократичному світі та стати важливою ланкою переговорного процесу щодо миру в Україні.
  • Персоніфікація опору: Зеленський став символом української боротьби?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили офіцер ЗСУ, бізнесмен Андрій Оністрат, політичний оглядач УП Роман Романюк, ветеранка, засновниця Центру аеророзвідки, керівниця проєкту "Victory Drones" Марія Берлінська та журналістка УП Тетяна Даниленко.

Слухайте подкаст "УП. Чат" на зручній платформі:
Apple Podcasts Apple Podcasts Spotify Spotify Soundcloud Soundcloud YouTube YouTube RSS RSS

Реклама:

УП. Чат

Реклама:
Остановка поставок оружия от США и роль Европы в переговорах – "УП. Чат"
7 марта 2025, 14:13 — Татьяна Даниленко, Роман Романюк
ВСУ без разведки и ПВО без Patriot: Сможет ли Европа заменить США?
6 марта 2025, 19:18 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Какие полезные ископаемые есть в Украине?
4 марта 2025, 17:15 — Николай Максимчук, Анастасия Дячкина
Конфликт миров. Есть ли надежда для отношений Украины и США после спора в Белом доме
3 марта 2025, 17:05 — Алена Куренкова, Олег Павлюк
Спор Зеленского и Трампа: что произошло и возможные последствия
1 марта 2025, 18:01 — Роман Романюк, Роман Кравец
Все подкасты...
Каналы
Нечитані вірші
10 эпизодов
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
5 эпизодов
Back to the Roots
7 эпизодов
Кляті питання
259 эпизодов
УП-2
37 эпизодов
УП. Чат
25 эпизодов
УП. Вголос
71 эпизод
Хроніки економіки
106 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Оборонcast
6 эпизодов
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
73 эпизода
War-life balance
24 эпизода
(не)Безпечна Країна
58 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Free Ukraine
5 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов