Трамп офіційно оголосив про початок "торгової" війни одночасно з усіма державами світу, запровадивши мита від 10% до 50% на імпорт до США.

США все ще сподіваються, що широке перемир'я у війні Росії в Україні може бути досягнуте до 20 квітня.

Вибори в Україні неможливі, але всі до них готуються?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили ексміністр закордонних справ, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, засновник і керівник "Bihus.info" журналіст-розслідувач Денис Бігус та журналістка УП Тетяна Даниленко.

Обкладинка: Зю Побережнюк