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УП. Чат

Убийство Рощиной, соглашение с Трампом и "День Перемирия" – "УП. Чат"

Татьяна Даниленко, Евгений Будерацкий — Пятница, 2 мая 2025, 12:32
  • Підписання угоди про копалини: що це означає для України та як вплине на переговорний процес.
  • Перемирʼя 9 травня: чи варто погоджуватись на пропозицію Путіна?
  • Розслідування вбивства Вікторії Рощиної: як росіяни катують українських полонених.

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк, заступник головної редакторки УП Євген Будерацький, офіцер секції планування бригади "Рубіж" Дмитро Кожубенко та журналістка Тетяна Даниленко.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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УП. Чат

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Убийство Рощиной, соглашение с Трампом и "День Перемирия" – "УП. Чат"
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