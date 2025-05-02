Убийство Рощиной, соглашение с Трампом и "День Перемирия" – "УП. Чат"
— Пятница, 2 мая 2025, 12:32
- Підписання угоди про копалини: що це означає для України та як вплине на переговорний процес.
- Перемирʼя 9 травня: чи варто погоджуватись на пропозицію Путіна?
- Розслідування вбивства Вікторії Рощиної: як росіяни катують українських полонених.
Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк, заступник головної редакторки УП Євген Будерацький, офіцер секції планування бригади "Рубіж" Дмитро Кожубенко та журналістка Тетяна Даниленко.
Обкладинка: Зю Побережнюк
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