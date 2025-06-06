Мікроменеджмент Сирського: чому військові жаліються на те, як Головнокомандувач ЗСУ управляє військом.

Полковника ЗСУ Вадима Сухаревського звільнили з посади Командувача Сил безпілотних систем. Замість нього призначили майора ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

Як арештовані активи переходять під контроль людей, пов'язаних з міністеркою Стефанішиною.

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, військова репортерка УП Ольга Кириленко, виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Обкладинка: Зю Побережнюк