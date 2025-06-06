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УП. Чат

Сырский против нелояльных, новая должность Мадьяра и скандал со Стефанишиной – "УП. Чат"

Севгиль Мусаева, Ольга Кириленко, Михаил Ткач — Пятница, 6 июня 2025, 13:40
  • Мікроменеджмент Сирського: чому військові жаліються на те, як Головнокомандувач ЗСУ управляє військом.
  • Полковника ЗСУ Вадима Сухаревського звільнили з посади Командувача Сил безпілотних систем. Замість нього призначили майора ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.
  • Як арештовані активи переходять під контроль людей, пов'язаних з міністеркою Стефанішиною.

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, військова репортерка УП Ольга Кириленко, виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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УП. Чат

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Сырский против нелояльных, новая должность Мадьяра и скандал со Стефанишиной – "УП. Чат"
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