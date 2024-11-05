Украинские бронемашины "Варта", "Новатор", "Козак", "Гюрза" и другие - какой броневик лучше?
— Вторник, 5 ноября 2024, 16:00
У новому випуску "Оборонcast" Роман Романюк та Богдан Мірошниченко розбирають тему популярних українських бронемашин та технологій, що допомагають нашим військовим на фронті, а також аналізують, які з бронеавтомобілів краще підходять для виконання різних бойових задач.
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Оборонcast
"Оборонcast" - подкаст Романа Романюка и Богдана Мирошниченко, где они будут говорить о современном оружии. Кто, как и где разрабатывает и использует дроны, ракеты, военную технику и прочее.