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Оборонcast

Наземные роботы: оружие будущего или дорогие игрушки?

Роман Романюк, Богдан Мирошниченко — Вторник, 1 апреля 2025, 03:27

Цього тижня у "ОборонCast" Роман Романюк та Богдан Мірошниченко обговорили реальні кейси використання наземних роботизованих комплексів (НРК), їхні переваги та слабкі сторони, можливості масштабування та вдосконалення. Як адаптувати роботи до реальних бойових умов, які завдання вони виконують найкраще і що чекає на них у майбутньому – розповідаємо у новому випуску подкасту. 

Обкладинка: Зю Побережнюк

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Оборонcast

"Оборонcast" - подкаст Романа Романюка и Богдана Мирошниченко, где они будут говорить о современном оружии. Кто, как и где разрабатывает и использует дроны, ракеты, военную технику и прочее.

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Наземные роботы: оружие будущего или дорогие игрушки?
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