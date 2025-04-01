Наземные роботы: оружие будущего или дорогие игрушки?

Цього тижня у "ОборонCast" Роман Романюк та Богдан Мірошниченко обговорили реальні кейси використання наземних роботизованих комплексів (НРК), їхні переваги та слабкі сторони, можливості масштабування та вдосконалення. Як адаптувати роботи до реальних бойових умов, які завдання вони виконують найкраще і що чекає на них у майбутньому – розповідаємо у новому випуску подкасту.

Обкладинка: Зю Побережнюк