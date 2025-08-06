Вирус, чипы, два шприца: Как ковид сделал нас конспирологами
В 2020 году, когда мир остановился на карантине, конспирологи включили фантазию на полную. Пока мы искали, где купить маски и дезинфицировали бананы, соцсети заполнялись версиями о ковиде: 5G, химиотрассы, чипы и вездесущий Билл Гейтс.
В новом выпуске мы разберемся в том, как страх, одиночество и информационный вакуум сделали всех нас немного конспирологами и откуда растут ноги украинского антивакцинаторства. И, конечно, какие последствия инфодемии мы разгребаем до сих пор.
Масоны против Рептилоидов
Заходят как-то сионист, масон и рептилоид в бар, а бармен их спрашивает: а вы слышали, что Украинская Правда запускает подкаст о теориях заговора?
Каковы секретные планы мирового правительства на Украину? Кто стоит за Михаилом Ткачом? И главное – почему люди вообще верят во все эти вещи?
Каждую неделю мы будем рассказывать о распространенных теориях заговора, почему они работают и как разрушают страну изнутри. Без алюминиевых шапочек, но с фактами, юмором и, совсем немного, - сарказмом.
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