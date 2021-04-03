Что не так с ипотекой в Украине и почему ипотечная программа Зеленского под 7% не обеспечит украинцев жильем?

Українці, які мріють про власне житло і хочуть придбати його за допомоги іпотеки, змушені виплачувати приблизно 17% річних. У сусідній Польщі, для порівняння, ставки по іпотеці становлять 3,4-3,7%. Не дивно, що у Польщі обсяг іпотечних кредитів становить 20% від ВВП країни, тоді як в Україні – лише 0,7%.

Президент Володимир Зеленський ще у лютому 2020 року хотів щоб іпотека в Україні була 10% вже у вересні 2020 року, але спробувати впровадити такі цілі у життя завадив коронавірус.

Схоже, у 2021 році в уряді Зеленського знайшли рішення, як знизити відсоток за іпотеку. 1 березня в Україні стартувала програма іпотечних кредитів під 7% річних, на яку з бюджету виділили 300 мільйонів гривень.

Хто може отримати дешеву іпотеку Зеленського і за яких умов? Які обмеження на житло діють у межах цієї іпотечної програми? І чи треба бігти в банк, щоб оформлювати іпотеку під 7% прямо зараз? Про все це ми поговорили з заступником головного редактора "Економічної правди" Миколою Максимчуком.

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Що у подкасті?

Чому відсоток на іпотеку в Україні такий високий?

Як працюватиме програма іпотечних кредитів під 7% річних?

Які вимоги діятимуть до об’єкта іпотеки, та до тих, хто хоче її взяти?

У чому проблеми цієї іпотеки?

Як це працює на практиці?

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