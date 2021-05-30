"Украинская правда" сменила владельца. Что теперь будет? Говорим с главным редактором УП Севгиль Мусаевой
26 травня стало відомо, що редакторка-засновниця інтернет-видання "Українська правда" Олена Притула та генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала уклали угоду, за умовами якої 100% корпоративних прав на видання та всі його активи переходять до групи компаній Dragon Capital.
"Моя мрія, щоб УП злетіла, як ракета, щоб ми зібрали в одному місці найкращих журналістів країни, щоб зарплати цих журналістів викликали заздрість у піарників. І щоб слово журналістів знову набуло ваги. Все це під силу новому власнику УП", - написала у своєму блозі Олена Притула, яка була власницею видання останній 21 рік.
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо з редакторкою "Української правди" Севгіль Мусаєвою про зміну власника видання, про те, що зміниться у роботі редакції, про редакційний договір який укладено з новим власником та про те, чому ці зміни точно не на гірше.
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Кляті питання
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