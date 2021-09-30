Эволюция лексики: почему мы так больше не говорим?

"Еволюція лексики: чому ми так більше не говоримо" - третя надважлива тема нашого подкасту. Бо жива мова завжди дихає, змінюється та отримує нові смисли. Більш того, якщо те чи інше слово було нормою років 20 тому, то зараз воно може бути образливим для певної групи людей.

Чому варто відслідковувати зміни? Яку силу має слово? І що сучасна людина має видалити зі свого словника?

Про все говоримо з письменником, перекладачем та співзасновником YouTube-каналу "Твоя Підпільна Гуманітарка" Євгеном Ліром та з головним редактором Platfor.ma та ведучим подкасту "Дикі мандри" на Радіо НВ Юрієм Марченком.

Цей епізод подкасту виходить в рамках проєкту "Форум лідерів думок" у партнерстві з проєктом "Fake X" за підтримки агенції з міжнародного розвитку USAID в Україні.

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