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Кляті питання

Эволюция лексики: почему мы так больше не говорим?

Федор Попадюк — Четверг, 30 сентября 2021, 15:20

"Еволюція лексики: чому ми так більше не говоримо" - третя надважлива тема нашого подкасту. Бо жива мова завжди дихає, змінюється та отримує нові смисли. Більш того, якщо те чи інше слово було нормою років 20 тому, то зараз воно може бути образливим для певної групи людей.

Чому варто відслідковувати зміни? Яку силу має слово? І що сучасна людина має видалити зі свого словника?

Про все говоримо з письменником, перекладачем та співзасновником YouTube-каналу "Твоя Підпільна Гуманітарка" Євгеном Ліром та з головним редактором Platfor.ma та ведучим подкасту "Дикі мандри" на Радіо НВ Юрієм Марченком.

Цей епізод подкасту виходить в рамках проєкту "Форум лідерів думок" у партнерстві з проєктом "Fake X" за підтримки агенції з міжнародного розвитку USAID в Україні.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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