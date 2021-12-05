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Кляті питання

Совладелец бара "Хвильовий" о нападении на заведение: Это конфликт с бандитами, которые представляют его идеологическим

Федор Попадюк — Воскресенье, 5 декабря 2021, 00:30

26 листопада в п’ятницю кілька десятків невідомих розтрощили приміщення бару "Хвильовий", розташованому на столичному Подолі, побивши охоронців та заливши відвідувачів сльозогінним газом.

Це сталося після того, як на початку листопада, на одному з телеграм-каналів "культурних консерваторів" оголосили "Хрестовий похід проти наркоманів". У листопаді праворадикальні рухи "Основи майбутнього" (колишня С14) та "Національний супротив" вже пробували блокувати бар "Хвильовий" та клуби Closer та K41, розташованих на Подолі.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання", ми говоримо зі співвласником бару "Хвильовий" Андрієм Янковським про те, чому відбуваються ці напади, чи дійсно нападники борються з наркотиками, і чи можна їх вважати ультраправими, до чого тут Подільське районне управління поліції та як подільська спільнота намагається боротись з цим тиском.

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Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

Кляті питання

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