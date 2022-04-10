Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop
Кляті питання

Наша финансовая система выстояла и это уже большая победа. Говорим про госфинансы в условиях войны

Федор Попадюк, Ярослав Винокуров — Воскресенье, 10 апреля 2022, 21:05

З початком війни з Росією, українська фінансова система зазнала важкого удару, але вистояла.

Попри зупинку роботи багатьох бізнесів, знищення підприємств, блокаду морських портів та проблеми з податковими та митними надходженнями, повної зупинки української економіки не відбулося. Бізнеси працюють там, де можуть, економіка пристосовується до умов війни, а курс долару не злетів до небес.

Що важливіше, держава продовжує фінансувати не тільки армію, а й виплачувати пенсії та зарплати, обслуговувати державні та місцеві борги.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання", разом з журналістом "Економічної правди" Ярославом Вінокуровим говоримо про те, як працюють державні фінанси в умовах війни, де держава бере гроші та на що їх витрачає, чи покривають іноземні запозичення усі наші потреби, чи можливий дефолт та який у нас запас міцності.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати?

Слухайте також:

powered by lun.ua

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

Наша финансовая система выстояла и это уже большая победа. Говорим про госфинансы в условиях войны
10 апреля 2022, 21:05 — Федор Попадюк, Ярослав Винокуров
Сергей Сидоренко: Наше членство в НАТО перестало быть далекой перспективой
3 апреля 2022, 14:22 — Федор Попадюк, Сергей Сидоренко
Эта война против путина — это наш окончательный Майдан
29 марта 2022, 09:43 — Федор Попадюк, Роман Романюк
Не только Арестович: действенные успокаивающие и другие методы овладеть собой в условиях войны
25 марта 2022, 10:48 — Наталья Бушковская
Алина Фролова: Любой компромисс с РФ будет означать, что мы получим новую войну, но чуть позже
15 марта 2022, 13:21 — Федор Попадюк
Все подкасты...
Каналы
Українські 90-ті
6 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Кляті питання
88 эпизодов
Я не встигаю!
13 эпизодов
Температура — нормальная!
44 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
У тіні
1 эпизод
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Ок и шо?
62 эпизода
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
Ранкова доза
13 эпизодов
Культура всего
54 эпизода
Украина после карантина
13 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов