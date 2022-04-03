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Кляті питання

Сергей Сидоренко: Наше членство в НАТО перестало быть далекой перспективой

Федор Попадюк, Сергей Сидоренко — Воскресенье, 3 апреля 2022, 14:22

9 років тому, українська соціологія показувала, що 67% українців були проти вступу в НАТО і тільки 18% опитаних виступали "за".

Після Революції Гідності, втечі Віктора Януковича, анексії Криму та початку війни Донбасі, кількість противників НАТО почала падати, а прихильників, навпаки, зростати.  

Після початку повномасштабної війни з Росією українські соціологи зафіксували рекордний рівень підтримки вступу України до НАТО серед громадян України – понад 75%.

Незважаючи на підтримку вступу України в НАТО та ту допомогу, яку НАТО здійснює в умовах війни, зараз лунає багато критики на рахунок Альянсу та членів-країн – за несвоєчасне постачання зброї, відмову закривати небо, небажання "дратувати" Росію.

Окрім цього, існує великий ризик що Україна буде змушена відмовитись від прагнення членства в Альянсі, якщо це зможе зупинити війну, а Україна отримає надійні гарантії, у тому числі й військові.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з редактором "Європейської правди" говоримо про те, як саме допомагав Україні Альянс з моменту російського вторгнення, за що НАТО слід критикувати, а за що Альянс критикують даремно, чому наша перспектива членства у НАТО є близькою, як ніколи в історії та чому безпекові гарантії, які обговорюються на перемовинах з Росією, можуть стати другим Будапештським меморандумом.

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Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати?

Слухайте також подкаст "Українські 90-ті" про підписання Будапештського меморандуму: 

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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