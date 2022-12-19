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Кляті питання

Что происходит с судами в условиях войны? Говорим об ОАСК, Высшем совете правосудия и Конституционном суде

Федор Попадюк, Галина Чижик — Понедельник, 19 декабря 2022, 13:16

13 грудня Верховна Рада ліквідувала Окружний адміністративний суд Києва і створила Київський міський окружний адміністративний суд. Цей суд був відомий скандальними рішеннями. В Україні голова цього суду Павло Вовк фігурує в справі "плівок ОАСК", оприлюднених Національним антикорупційним бюро. Згідно з ними, Вовк втручався у роботу ОАСК, впливаючи на ухвалення рішень у певних справах за гроші.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми вирішили поговорити з експерткою Центру протидії корупції Галиною Чижик про суди, робота яких продовжується і в умовах війни та про те, що взагалі відбувається в одній з ключових гілок влади. 

Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
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По-перше, ми обговоримо, як взагалі функціонує судова система після повномасштабного вторгнення Росії.

По-друге, поговоримо про Окружний адміністративний суд Києва, його ліквідацію та про те, що буде далі — як з новим судом, який замінить ОАСК, так і з одіозними суддями, які в ОАСК працюють.

По-третє, обговоримо Вищу раду правосуддя, яка не працює та чому важливо щоб вона працювала.

І, також, обговоримо реформу Конституційного суду, законопроєкт №7662 та про те, яку небезпеку він створює.

Слухайте також інші епізоди подкасту "Кляті питання": 

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Что происходит с судами в условиях войны? Говорим об ОАСК, Высшем совете правосудия и Конституционном суде
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