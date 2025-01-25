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Кляті питання

Что не так с закупками Минобороны? Объясняет Юрий Николов

Федор Попадюк — Суббота, 25 января 2025, 12:53

В условиях полномасштабной войны с Россией на закупку и производство оружия идет огромное количество денег. Так, в 2024 году Агентство оборонных закупок имело бюджет более 300 миллиардов гривен.

На этот год в государственном бюджете заложено 739 миллиардов гривен на производство и закупку оружия для ВСУ.

Вместе с этим, мы время от времени наблюдаем за вопиющими случаями неэффективного использования средств. Об одном из них ЭП писала в конце прошлого года, когда АОС заказала мины для минометов компании, которая не справилась с объемами и качеством.

Еще об одном случае недавно рассказал Юрий Николов на сайте издания "Зеркало недели". Так, в ноябре прошлого года министр обороны Рустем Умеров попросил правительство забрать из бюджета Минобороны 23 млрд грн и отдать их Государственной пограничной службе, потому что пограничники получили коммерческое предложение от польской фирмы Phu Lechmar на поставку различных мин и снарядов до 100 млрд грн. В тексте говорится о том, что эта компания уже срывала график поставок.

В новом эпизоде подкаста "Кляті питання" мы говорим с Юрием Николовым о том, что не так с закупками Минобороны, смогла ли АОЗ улучшить ситуацию с закупками и о том, что нужно для того, чтобы улучшить закупки.

Дисклеймер:

В эпизоде мы говорим в том числе об Агентстве оборонных закупок и его руководительнице Марине Безруковой. 21 января Наблюдательный совет Агентства принял решение о продлении контракта с Безруковой.

После записи этого эпизода стало известно, что Министр обороны Рустем Умеров отказался продлевать этот контракт. Вместо Безруковой он назначит главу Государственного оператора тыла Арсена Жумадилова. 

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