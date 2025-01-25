Що не так з закупівлями Міноборони? Пояснює Юрій Ніколов
В умовах повномасштабної війни з Росією на закупівлю та виробництво зброї йде велитенська кількість грошей. Так, в 2024 році Агенція оборонних закупівель мала бюджет понад 300 мільярдів гривень.
На цей рік в державному бюджеті закладено 739 мільярдів гривень на виробництво та закупівлю зброї для ЗСУ.
Разом з цим, ми час від часу спостерігаємо за кричущими випадками неефективного використання коштів. Про один з них ЕП писала наприкінці минулого року, коли АОС замовила міни для мінометів компанії, яка не справилась з обсягами і якістю.
Ще про один випадок нещодавно розповів Юрій Ніколов на сайті видання "Дзеркало тижня". Так, листопаді минулого року міністр оборони Рустем Умєров попросив уряд забрати з бюджету Міноборони 23 млрд грн і віддати їх Державній прикордонній службі, бо прикордонники отримали комерційну пропозицію від польської фірми Phu Lechmar на поставку різних мін і снарядів до 100 млрд грн. У тексті йдеться про те, що ця компанія вже зривала графік поставок.
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо з Юрієм Ніколовим про те, що не так з закупівлями Міноборони, чи змогла АОЗ покращити ситуацію з закупівлями та говоримо про те, що потрібно для того, щоб покращити закупівлі.
Дисклеймер:
У епізоді ми говоримо у тому числі про Агенцію оборонних закупівель і її очільницю Марину Безрукову. 21 січня Наглядова рада Агенції прийняла рішення про подовження контракту з пані Безруковою.
Після запису цього епізоду стало відомо, що Міністр оборони Рустем Умєров відмовився продовжувати цей контракт. Замість пані Безрукової він призначить очільника Державного оператора тилу Арсена Жумаділова
Подкаст "Кляті питання"
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