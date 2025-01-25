Що не так з закупівлями Міноборони? Пояснює Юрій Ніколов

В умовах повномасштабної війни з Росією на закупівлю та виробництво зброї йде велитенська кількість грошей. Так, в 2024 році Агенція оборонних закупівель мала бюджет понад 300 мільярдів гривень.

На цей рік в державному бюджеті закладено 739 мільярдів гривень на виробництво та закупівлю зброї для ЗСУ.

Разом з цим, ми час від часу спостерігаємо за кричущими випадками неефективного використання коштів. Про один з них ЕП писала наприкінці минулого року, коли АОС замовила міни для мінометів компанії, яка не справилась з обсягами і якістю.

Ще про один випадок нещодавно розповів Юрій Ніколов на сайті видання "Дзеркало тижня". Так, листопаді минулого року міністр оборони Рустем Умєров попросив уряд забрати з бюджету Міноборони 23 млрд грн і віддати їх Державній прикордонній службі, бо прикордонники отримали комерційну пропозицію від польської фірми Phu Lechmar на поставку різних мін і снарядів до 100 млрд грн. У тексті йдеться про те, що ця компанія вже зривала графік поставок.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо з Юрієм Ніколовим про те, що не так з закупівлями Міноборони, чи змогла АОЗ покращити ситуацію з закупівлями та говоримо про те, що потрібно для того, щоб покращити закупівлі.

Дисклеймер:

У епізоді ми говоримо у тому числі про Агенцію оборонних закупівель і її очільницю Марину Безрукову. 21 січня Наглядова рада Агенції прийняла рішення про подовження контракту з пані Безруковою.

Після запису цього епізоду стало відомо, що Міністр оборони Рустем Умєров відмовився продовжувати цей контракт. Замість пані Безрукової він призначить очільника Державного оператора тилу Арсена Жумаділова