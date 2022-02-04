Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Температура — нормальная!

"Меня накрывает от новостей о войне". Говорим, как справиться с тревогой

Наталья Бушковская — Пятница, 4 февраля 2022, 16:29

Вже декілька місяців ми тривожно відстежуємо новини.

Попри всі події, продовжується життя і ми, як всі люди, також хвилюємось за здоров'я рідних, за робочі неприємності та побутові дрібниці.

Але іноді здається, що вся ця напруга – це вже занадто.

Що ми просто не можемо впоратись з нею.

З психологом Аллою Рожковою ми поговорили про те, як розпізнати тривогу, як впоратись з нею та як зробити її ефективною.

Підписуйтесь на наш подкаст у додатках: Apple Podcasts| Google Podcasts | Soundcloud | Spotify | Overcast | НВ.Подкасти 

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Чому тривога – це далеко не завжди погано.
  • Як відрізнити "ефективну тривогу" від "деструктивної тривоги".
  • Які техніки допоможуть зібрати себе до купи, якщо вас "накрило".
  • Що таке декатастрофізація, та як вона може допомогти впоратись з тривожністю.
  • Як зрозуміти, що це не просто ситуативне хвилювання, а вже підозра на тривожний розлад.
  • Вам здається, що ви спокійні, але це не так або нетипові прояви тривожності.

В подкасті згадувався тест на тривожність Бека. 

Ви можете пройти його онлайн. Наприклад, тут.

УВАГА: цей тест може зорієнтувати вас про ваш стан. Це в жодному разі не є діагностикою. Генералізований тривожний розлад може встановити виключно лікар.

Слухайте також інші епізоди подкасту: 

Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

Подписывайтесь на наш подкаст в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и на других платформах.

Реклама:
Месть, деньги и Вагнер. О расчеловечивании врага и кровавых миллиардах
9 июля 2023, 17:26 — Михаил Кригель
Анка Фельдгузен: "Россия не исчезнет, она будет там географически"
8 июля 2023, 16:50 — Алина Фролова
500 дней войны, продвижение под Бахмутом, оружие от Болгарии и Чехии – главное о войне за неделю
8 июля 2023, 10:22 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Приватизация во время войны: продажа за бесценок или сохранение коррупционных схем
6 июля 2023, 18:49 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Валерий Пекарь: "Победа - это мир, лучше предыдущего, мир, когда россия больше не угрожает Украине"
5 июля 2023, 18:14 — Алина Фролова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
2 эпизода
Головна обсерваторія
5 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
175 эпизодов
Сафарі
8 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 эпизода
Хроніки економіки
26 эпизодов
УП. Вголос
26 эпизодов
(не)Безпечна Країна
16 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
72 эпизода
Температура — нормальная!
65 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов