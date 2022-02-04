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Температура — нормальная!

"Меня накрывает от новостей о войне". Говорим, как справиться с тревогой

Наталья Бушковская — Пятница, 4 февраля 2022, 17:29

Вже декілька місяців ми тривожно відстежуємо новини.

Попри всі події, продовжується життя і ми, як всі люди, також хвилюємось за здоров'я рідних, за робочі неприємності та побутові дрібниці.

Але іноді здається, що вся ця напруга – це вже занадто.

Що ми просто не можемо впоратись з нею.

З психологом Аллою Рожковою ми поговорили про те, як розпізнати тривогу, як впоратись з нею та як зробити її ефективною.

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З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Чому тривога – це далеко не завжди погано.
  • Як відрізнити "ефективну тривогу" від "деструктивної тривоги".
  • Які техніки допоможуть зібрати себе до купи, якщо вас "накрило".
  • Що таке декатастрофізація, та як вона може допомогти впоратись з тривожністю.
  • Як зрозуміти, що це не просто ситуативне хвилювання, а вже підозра на тривожний розлад.
  • Вам здається, що ви спокійні, але це не так або нетипові прояви тривожності.

В подкасті згадувався тест на тривожність Бека. 

Ви можете пройти його онлайн. Наприклад, тут.

УВАГА: цей тест може зорієнтувати вас про ваш стан. Це в жодному разі не є діагностикою. Генералізований тривожний розлад може встановити виключно лікар.

Слухайте також інші епізоди подкасту: 

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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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"Меня накрывает от новостей о войне". Говорим, как справиться с тревогой
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