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Температура — нормальная!

Время кабачков наступило! Говорим о них, их пользе и вкусе

Наталья Бушковская — Вторник, 25 июня 2024, 17:30

Час кабачків настав!

Це той самий сезон, де ви остаточно зрозумієте, самотні ви чи ні. Адже ніхто не буває самотнім, якщо знайдеться людина, яка подарує вам кабачки.

Але незалежно від того як цей родич гарбузовий потрапить до вас – разом з біологинею та популяризаторкою здорового способу життя Даркою Озерною ми розкажемо вам таке:

  • Чим корисні кабачки;
  • Як "витиснути" з них все;
  • Як готувати їх не лише смачно, але й без великої кількості жиру;
  • Все про солодкі страви з кабачка;
  • Як кабачки допоможуть пережити зиму;
  • І чому кабачки були "хітом 90-х".
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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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Время кабачков наступило! Говорим о них, их пользе и вкусе
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