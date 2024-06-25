Время кабачков наступило! Говорим о них, их пользе и вкусе

Час кабачків настав!

Це той самий сезон, де ви остаточно зрозумієте, самотні ви чи ні. Адже ніхто не буває самотнім, якщо знайдеться людина, яка подарує вам кабачки.

Але незалежно від того як цей родич гарбузовий потрапить до вас – разом з біологинею та популяризаторкою здорового способу життя Даркою Озерною ми розкажемо вам таке: