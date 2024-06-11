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Температура — нормальная!

Как выбрать косметику и не потратить зря кучу денег?

Наталья Бушковская — Вторник, 11 июня 2024, 15:59

Як обрати косметику і не купити "пес_його_зна_шо" в баночці?

Щоб розібратись в цьому, ми запросили в студію хімікиню-технологиню та розробницю косметики Ніну Слепкову.

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Які інгредієнти в косметиці вказують на те, що її варто покласти назад на полицю?
  • Чи дійсно дієві креми з гіалуроновою кислотою?
  • Навіщо в шампунь додають колаген?
  • Чи помічний колаген в косметиці для обличчя?
  • Чи є альтернатива ін'єкційним методам?
  • Чи працюють "бабусині рецепти"?
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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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Как выбрать косметику и не потратить зря кучу денег?
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