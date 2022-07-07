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Температура — нормальная!

Питание "на нуле". Разговор о том, как улучшить питание наших бойцов

Наталья Бушковская — Четверг, 7 июля 2022, 14:45

Зона бойових дій — це завжди брак доступу до води та повноцінного харчування.

Але це також і екстремальне фізичне навантаження, яке потребує не лише високої кількості калорій, але й всіх необхідних вітамінів та мікроелементів.

З біологинею Даркою Озерною ми поговорили про те, які лайфхаки можуть допомогти бійцям покращити якість харчування, але не створять побутових складнощів з приготування та зберіганням їжі.

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З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • чому прийшов час звернути увагу на вітаміни в пігулках, зокрема вітамін С, який дуже важливий в процесі загоєння ран;
  • як не допустити браку білка?
  • чому саме висівкове печиво - прекрасний смаколик на фронт?
  • як бути бійцям, які в довоєнні часи дотримувались веганського чи вегетаріанського раціону?
  • чому найкращі овочі та фрукти на війні — це сушені та сублімовані?

І ще багато лайфхаків, як зробити так, що воїнам "там" було ситно та смачно і не бракувало сил мочити русню!

Посилання на петицію щодо веганських вегетаріанських сухих пайків на фронт можна підписати за посиланням

Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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