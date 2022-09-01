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Температура — нормальная!

Хочешь помочь воину — сдавай кровь. Вот что об этом нужно знать

Наталья Бушковская — Четверг, 1 сентября 2022, 16:24

Коли почалися повідомлення про контрнаступ на Херсоні, всі відразу подумали про кавуни. Але, на жаль, подумати краще про донацію крові. Якщо ви думаєте, що здавати кров — це не про вас. То, можливо, цей подкаст переконає вас у зворотному.

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Разом з засновницею організації Донор.UA Іриною Славінською ми поговорили про:

  • міфи щодо донації крові;
  • як підготуватися до здачі крові;
  • чому сама процедура зовсім не страшна і довше ви будете заповнювати анкети;
  • чому система донації крові потребувала реформування в Україні?
  • що ускладнює війна?
  • чому здавати кров — це корисно?

Також залишаємо корисні посилання.

Щоб стати донором, ви можете зареєструватись тут. 

А тут, перелік протипоказів від Центру громадського здоров'я.

Відразу спростуємо небезпечний міф. Як пише лікар-анестезіолог Іван Черненко, якщо ви колись хворіли на гепатит А, то ви можете здавати кров. Просто після хвороби має пройти певний час, а саме — 1 рік після одужання. 

Слухайте також інші епізоди подкасту "Температура – нормальна!": 

Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

Подписывайтесь на наш подкаст в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и на других платформах.

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