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Температура — нормальная!

Нет, это не потому, что вы не ели суп. Или почему на самом деле возникает гастрит

Наталья Бушковская — Вторник, 4 апреля 2023, 17:01

Бідкаєтесь, що не їли суп, як казала бабуся і тепер у вас гастрит?

Спокійно! Суп тут ні до чого.

Гастрит виникає через зовсім інші причини.

І через які саме - ми обговорили з лікаркою-гастроентерологом Євгенією Белінською. 

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Про бактерію, яка і є головною винуватицею гастриту.
  • Чи впливає стрес на гастрит.
  • Чому самолікування від COVID-19 додало роботи гастроентерологам.
  • Як правильно лікувати гастрит.
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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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Нет, это не потому, что вы не ели суп. Или почему на самом деле возникает гастрит
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