Нет, это не потому, что вы не ели суп. Или почему на самом деле возникает гастрит
— Вторник, 4 апреля 2023, 17:01
Бідкаєтесь, що не їли суп, як казала бабуся і тепер у вас гастрит?
Спокійно! Суп тут ні до чого.
Гастрит виникає через зовсім інші причини.
І через які саме - ми обговорили з лікаркою-гастроентерологом Євгенією Белінською.
З цього подкасту ви дізнаєтесь:
- Про бактерію, яка і є головною винуватицею гастриту.
- Чи впливає стрес на гастрит.
- Чому самолікування від COVID-19 додало роботи гастроентерологам.
- Як правильно лікувати гастрит.
Слухайте подкаст "Температура – нормальна!" на зручній платформі:
Температура — нормальная!
Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.
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