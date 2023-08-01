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Температура — нормальная!

"Я так сильно их ненавижу. Со мной все нормально?" О нормальности ненависти с точки зрения психолога

Наталья Бушковская — Вторник, 1 августа 2023, 17:31

"Я дивлюсь, як акула їсть москаля і мені добре. Зі мною все нормально?!"

Якщо ви іноді відчуваєте провину за те, що ненавидите ворога, то ми поспішаємо до вас.

Ненависть в цій ситуації, в якій наразі перебуває вся нація - це абсолютно нормально.

Більше того, це одна з умов нашого виживання.

І щоб вас заспокоїти, ми з психологинею Аллою Рожковою поговорили про таке:

  • Що таке ненависть і чому вона виникає.
  • Чи руйнує вона нас?
  • Чи можна стати гіршим через те, що ми ненавидимо?
  • Чому мантра "про дракона, на якого ми ризикуємо перетворитися" - повна маячня.
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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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"Я так сильно их ненавижу. Со мной все нормально?" О нормальности ненависти с точки зрения психолога
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