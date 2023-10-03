Микробы и микробиом. Как они влияют на нашу жизнь?

В цьому подкасті ви поринете в загадковий світ мікробів та мікробіому.

Мікробіом - це спільнота мікроорганізмів, які населяють певну нішу. Найчастіше в цій ролі люди як істоти егоїстичні розглядають людське тіло і говорять передовсім про його мікробіом – зокрема, звичайно, і в контексті його ваги у зміни нашого здоров'я.

"Внесок мікробіому в функціонування нашого тіла настільки важливий, що певний час лунали ідеї розглядати мікробіом як окремий метаболічний орган", – говорить мікробіологиня Олена Лівінська. В епізоді, присвяченому мікроорганізмам, ми поговорили на такі теми:

Що таке мікробіом?

Чи дійсно він впливає на так багато процесів в нашому організмі?

Чим люблять "посмакувати" мікроби у вашому організмі?

Чому варто не зловживати антисептиками і якщо обирати – то які?

Як мікробіологія допоможе відновити ґрунти після бойових дій?

В подкасті ми згадувати статті експертки й дуже радимо вам почитати її блог.