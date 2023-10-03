Микробы и микробиом. Как они влияют на нашу жизнь?
В цьому подкасті ви поринете в загадковий світ мікробів та мікробіому.
Мікробіом - це спільнота мікроорганізмів, які населяють певну нішу. Найчастіше в цій ролі люди як істоти егоїстичні розглядають людське тіло і говорять передовсім про його мікробіом – зокрема, звичайно, і в контексті його ваги у зміни нашого здоров'я.
"Внесок мікробіому в функціонування нашого тіла настільки важливий, що певний час лунали ідеї розглядати мікробіом як окремий метаболічний орган", – говорить мікробіологиня Олена Лівінська. В епізоді, присвяченому мікроорганізмам, ми поговорили на такі теми:
- Що таке мікробіом?
- Чи дійсно він впливає на так багато процесів в нашому організмі?
- Чим люблять "посмакувати" мікроби у вашому організмі?
- Чому варто не зловживати антисептиками і якщо обирати – то які?
- Як мікробіологія допоможе відновити ґрунти після бойових дій?
В подкасті ми згадувати статті експертки й дуже радимо вам почитати її блог.
Температура — нормальная!
Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.
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