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Температура — нормальная!

Микробы и микробиом. Как они влияют на нашу жизнь?

Наталья Бушковская — Вторник, 3 октября 2023, 18:15

В цьому подкасті ви поринете в загадковий світ мікробів та мікробіому.

Мікробіом - це спільнота мікроорганізмів, які населяють певну нішу. Найчастіше в цій ролі люди як істоти егоїстичні розглядають людське тіло і говорять передовсім про його мікробіом – зокрема, звичайно, і в контексті його ваги у зміни нашого здоров'я. 

"Внесок мікробіому в функціонування нашого тіла настільки важливий, що певний час лунали ідеї розглядати мікробіом як окремий метаболічний орган", – говорить мікробіологиня Олена Лівінська. В епізоді, присвяченому мікроорганізмам, ми поговорили на такі теми:

  • Що таке мікробіом?
  • Чи дійсно він впливає на так багато процесів в нашому організмі?
  • Чим люблять "посмакувати" мікроби у вашому організмі?
  • Чому варто не зловживати антисептиками і якщо обирати – то які?
  • Як мікробіологія допоможе відновити ґрунти після бойових дій?

В подкасті ми згадувати статті експертки й дуже радимо вам почитати її блог

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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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Микробы и микробиом. Как они влияют на нашу жизнь?
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