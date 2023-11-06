Тактическая медицина и ваше здоровье в армии. Говорим о базе с боевым медиком

Ви збираєтесь піти до війська. Або вас нещодавно мобілізували.

Що важливо знати про тактичну медицину та підготовку свого здоров'я до служби у війську?

Про це ми поговорили з бойовою медикинею Сашею Кись (ім'я змінено на прохання спікерки).

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

Чому важливо перевірити загальний стан свого здоров'я перед армією та на що звернути увагу;

Що повинно бути в аптечці бійця (IFAK);

Як обрати якісний турнікет;

Чому якість турнікета така важлива, а принцип "все або нічого" — не працює;

На які "червоні прапорці" варто звернути увагу, якщо ви хочете пройти курси тактичної медицини аби не нарватись на шарлатанів;

Які книги, закони та накази варто вивчити перед мобілізацією.

Також даємо посилання на важливу інформацію, яку згадували в подкасті: