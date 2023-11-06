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Температура — нормальная!

Тактическая медицина и ваше здоровье в армии. Говорим о базе с боевым медиком

Наталья Бушковская — Понедельник, 6 ноября 2023, 15:26

Ви збираєтесь піти до війська. Або вас нещодавно мобілізували.

Що важливо знати про тактичну медицину та підготовку свого здоров'я до служби у війську?

Про це ми поговорили з бойовою медикинею Сашею Кись (ім'я змінено на прохання спікерки).

З цього подкасту ви дізнаєтесь:

  • Чому важливо перевірити загальний стан свого здоров'я перед армією та на що звернути увагу;
  • Що повинно бути в аптечці бійця (IFAK);
  • Як обрати якісний турнікет;
  • Чому якість турнікета така важлива, а принцип "все або нічого" — не працює;
  • На які "червоні прапорці" варто звернути увагу, якщо ви хочете пройти курси тактичної медицини аби не нарватись на шарлатанів;
  • Які книги, закони та накази варто вивчити перед мобілізацією. 

Також даємо посилання на важливу інформацію, яку згадували в подкасті: 

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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

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