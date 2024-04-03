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Температура — нормальная!

"Вам так не будет". Как биохакеры пытаются "улучшить человека" и почему у них не получается

Наталья Бушковская, Дмитрий Симонов — Среда, 3 апреля 2024, 16:30

Чи пробували ви... хакнути себе?
А люди пробували! Це вже багато років популярний тренд.
І це не завжди про здоровий спосіб життя.
Часто це про те, як спати менше, але працювати краще.
Як їсти все, але не товстішати.
Як займатись спортом інтенсивніше, а відновлюватись швидше. Ще швидше! Ще швидше!

Цього разу ми пропонуємо вам в одному випуску одразу два подкасти: "Головна обсерваторія" і "Температура нормальна". Їхні автори й ведучі Дмитро Сімонов та Наталя Бушковська зібралися з біологинею Даркою Озерною поговорити про біохакінг.

Слухайте подкаст "Головна обсерваторія" на зручній платформі:
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Температура — нормальная!

Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.

Подписывайтесь на наш подкаст в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и на других платформах.

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"Вам так не будет". Как биохакеры пытаются "улучшить человека" и почему у них не получается
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Не уничтожит ли пламя фермерских протестов дружбу между Украиной и Польшей?
2 апреля 2024, 16:07 — Олег Павлюк, Алена Куренкова
Что нужно знать о собаке, прежде чем ее заводить? Подкаст "Лапы, уши, хвост"
1 апреля 2024, 14:42 — Наталья Бушковская
Как российские спецслужбы пытались подавить Евромайдан и готовили вторжение в Украину. Аудиоверсия
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Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
3 эпизода
Головна обсерваторія
23 эпизода
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
210 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
54 эпизода
Хроніки економіки
63 эпизода
УП. Вголос
48 эпизодов
(не)Безпечна Країна
39 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
81 эпизод
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов