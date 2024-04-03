"Вам так не будет". Как биохакеры пытаются "улучшить человека" и почему у них не получается
Чи пробували ви... хакнути себе?
А люди пробували! Це вже багато років популярний тренд.
І це не завжди про здоровий спосіб життя.
Часто це про те, як спати менше, але працювати краще.
Як їсти все, але не товстішати.
Як займатись спортом інтенсивніше, а відновлюватись швидше. Ще швидше! Ще швидше!
Цього разу ми пропонуємо вам в одному випуску одразу два подкасти: "Головна обсерваторія" і "Температура нормальна". Їхні автори й ведучі Дмитро Сімонов та Наталя Бушковська зібралися з біологинею Даркою Озерною поговорити про біохакінг.
Температура — нормальная!
Подкаст от УП. Життя о нашем здоровье и о том, как не болеть. А если болеть, то правильно и без лишнего вреда для организма.
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