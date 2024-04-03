"Вам так не будет". Как биохакеры пытаются "улучшить человека" и почему у них не получается

Чи пробували ви... хакнути себе?

А люди пробували! Це вже багато років популярний тренд.

І це не завжди про здоровий спосіб життя.

Часто це про те, як спати менше, але працювати краще.

Як їсти все, але не товстішати.

Як займатись спортом інтенсивніше, а відновлюватись швидше. Ще швидше! Ще швидше!

Цього разу ми пропонуємо вам в одному випуску одразу два подкасти: "Головна обсерваторія" і "Температура нормальна". Їхні автори й ведучі Дмитро Сімонов та Наталя Бушковська зібралися з біологинею Даркою Озерною поговорити про біохакінг.



