Ввечері 3 грудня на карті Києва з'явилася ще одна протестна точка. На вулиці Польовій, 21, люди в масках і балаклавах влаштували імпровізований блокпост біля офісу телеканалу NewsOne.



Навіщо тут з'явилися блокувальники, та на чию сторону стають перехожі – з'ясовувала "Українська правда".

Учасники блокування заявили, що власник телеканалу, народний депутат Євген Мураєв (голова політради партії "За життя" – УП) повинен "покаятися за сепаратистські висловлювання", а також за те, що він назвав Революцію Гідності "державним переворотом".

Серед інших вимог – звільнити "найватніших" ведучих і змінити редакційну політику каналу з "прокремлівської" на "патріотичну проукраїнську".

Тієї ж ночі журналісти NewsOne звернулися до президента Петра Порошенка та голови МВС Арсена Авакова з проханням втрутитись у ситуацію з блокуванням мовника.

Реакція з'явилася наступного дня, у понеділок, 4 грудня. Спочатку Арсен Аваков закликав не тиснути на канал, але одночасно різко висловився на адресу Мураєва. "Мураев мерзавец и провокатор", – написав він у своєму Twitter образливі слова.

Пізніше до ситуації навколо NewsOne долучився і президент. Формально він став на захист телевізійників. Але при цьому зазначив, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має більш ефективно здійснювати регулювання медіапростору.

У Нацраді відповіли оперативно.

"Повноваження Національної ради повинні бути посилені. Це дозволить (…) не допускати жодних безкарних заяв або будь-якої інформаційної політики, що заперечує територіальну цілісність України або піддає сумніву такі визначні події, як Революція Гідності", – повідомили в Нацраді.

Водночас ОБСЄ назвала блокування телеканалу неприйнятним.

Своє мовлення NewsOne розпочав 27 червня 2010 року. 17 січня 2014 року, у розпал подій на Майдані, бізнесмен Вадим Рабінович продав своє малорейтингове медіа харків'янину, екс-регіоналу Євгену Мураєву. Разом з телеканалом до нардепа перейшов сайт mignews.com.ua.

Мураєв пообіцяв збільшити фінансування, розширити сітку мовлення та вийти на лідируючі позиції. Новий власник почав долучати до роботи таких відомих ведучих, як Матвій Ганапольский, В'ячеслав Піховшек, Євген Кисельов та інших.

На NewsOne з'явилося багато прямих ефірів за участю відомих політиків. Канал також став майданчиком для його колишнього власника Вадима Рабіновича, лідера партії "За життя", у якого на NewsOne було своє шоу.

Кава, чай, AC/DC

У понеділок, 4 грудня, біля офісу каналу чергували близько 30 активістів. Серед них – в основному молоді люди, деяким 17-18 років.

"Блокада" NewsOne – це стіна з близько 100 мішків з піском біля одного з в'їздів паркінгу ділового центру, на території якого розташована редакція. Тут встановлено ​​бочку для обігріву блокувальників. Є також кілька "протипіхотних їжаків" з колючим дротом. Вони більше схожі на бутафорію, зліплені з дерев'яних брусів нашвидкуруч.

Молодь гріється біля багаття. Слухає музику. Помітно нудьгує. З бумбокса грає AC/DC.

Хлопці кажуть, що збираються чергувати тут і ночами.

Їжу, каву, чай, за їхніми словами, купують у сусідньому гастрономі. За свої гроші. Беруть, що дешевше.

– Головна мета – привернути увагу, – говорить член "Братства", екс-командир батальйону "Свята Марія" Олексій Середюк. – Наша вимога – власник повинен вибачитися перед Героями Майдану, перед матерями, чиї сини загинули на Банковій. Вибачитися перед нами, тому що ми пишаємося, що взяли участь саме в революції, а не перевороті. Це принципове питання.

Олексій Середюк, екс-командир батальйону "Свята Марія", член "Братства"

Середюк запевняє УП, що грошей за акцію їм ніхто не платить. Тут зібралися представники "Братства", ветерани АТО і громадські активісти.

– Про гроші завжди говорять, щоб заплямувати честь тих, хто проводить акції протесту. Хтось говорить, що ми тут з'явилися, щоб не пустити Саакашвілі в ефір після маршу "Народний імпічмент". Ні. Він учора спокійно зайшов. Ми з ним спокійно поспілкувалися, потиснули руки. Він погодився з нашою позицією, – повідомляє Середюк.

Максим Непийпиво, член "Братства"

– До акції долучаються, хто хоче, – додає ще один "братчик" Максим Непийпиво. – Якоїсь чіткої структури немає. Люди приходять, ми нікого не проганяємо. Стояти будемо до повного виконання вимог, поки Мураєв не вибачиться.

Звісно, це буде мирна акція. У нас є своя голова на плечах.

"Болт петровського заводу"

Наживо блокада каналу виглядає не так серйозно, як це може здатися з новинних стрічок ЗМІ. Співробітники NewsOne можуть вільно входити і виходити.

Тож блокування – символічне.

– Скукота. Как в египетской гробнице, – так одна з журналісток каналу прокоментувала УП те, що відбувається під офісом.

На блокаді NewsОne журналісти УП помітили Віту Завірюху

Ці юні хлопці – теж учасники блокади

За сто метрів від протестувальників чергує мікроавтобус з поліцейськими. Пожвавлення на блокпосту відбувається тільки завдяки випадковим перехожим.

– Остановитесь! Остановитесь, дети мои! Благаю вас, господом богом! Что вы делаете? Кого вы слушаете? – вривається в натовп жінка з розкинутими в сторони руками.

– Вас слухаємо, – сміються "блокадники".

– А вы пробыли на двух Майданах, где я была? Я – мама Галя. Я детей там спасала, когда разгон был. И мне дали 100 гривен пенсии. Зачем вам это все надо? Кого вы поддерживаете? – зривається жінка на крик.

– Нікого не підтримуємо. Ми – проти. Ось, плакат: "Мураєв, вибачайся". Він – негідник. Вражина. Путінський агент.

– Подожди, малыш, – говорить "мама Галя" міцному хлопцю в балаклаві. – Муравьев (Мураєв – УП) правильно сказал. В стране бардак творится. Я стояла, между прочим, за новую власть. Думала, будет лучше. А нам показали болт петровского завода!

"Мама Галя" несамовито демонструє владний "болт петровського заводу". Вважає, що Мураєв сказав правильно

Несамовитий спіч "мами Галі" тоне в сміху "блокадників". Молодим людям явно набридло слухати дорослу жінку. Хтось голосніше вмикає музику, щоб заглушити слова перехожої.

– Вот вы тут сидите, музыку слушаете, – кидає наостанок "мама Галя". – Почему вы не работаете? Не надо наезжать на Мураева! Тихо! Ша!

Але останнє слово залишається за протестувальниками.

Чоловік у балаклаві, якого називали "малюком" (його позивний "Хірург" – УП), додає: "Остання заява Мураєва про Революцію Гідності як про держпереворот – це вже перебор. І ми не вважаємо це наступом на свободу слова. Наступ вчиняє Порошенко та його посіпаки. Усі крупні телеканали виконують замовлення своїх власників".

"Хірург", активіст блокади, учасник АТО

"Пішла за хлібом, а тут таке"

У понеділок, 4 грудня, Марія Неміш вийшла за хлібом, а натрапила на барикади. Після розмови з протестувальниками вона починає розуміти, у чому сир-бор.

– Пішла в магазин, а тут таке, – дивується вона. – Що сказати? Я дивлюсь NewsOne. Там бувають різні новини. Є правдиві, а є й такі, що проти України. Особливо не подобається, що Мураєв запрошує всіх тих, хто не любить Україну. Прийшов вчора сюди грузин. Нащо нам той грузин? Що, у нас немає своїх людей розумних? Тобі дали притулок, захист, таку Одесу дали, а ти зараз рвешся на місце нашого президента!

– Цей Мураєв – українофоб, – перебиває жінку ще один киянин Володимир Осипчук. – Я спеціально сюди приїхав, з іншого району, щоб виступити проти. Цей канал не повинен працювати в такому форматі. Він збирає навколо себе антиукраїнські сили. У мене є багато знайомих, які цей канал дивляться. Були нормальні хлопці, а потім стають українофобами.

Володимир Осипчук, перехожий, підтримує блокаду каналу

Утім, з таким діагнозом згодні не всі.

– Я – патріот України, але дивлюся NewsOne, – говорить Ольга, що мешкає поруч із телеканалом. – Ви тут щось починаєте. Уже всі канали підім'яли. Шустера убрали, 112-й перекупили. Це – наступ на свободу слова. Це спроба закрити рота. На NewsOne – Тимошенко, Гриценко, там опозиційні люди, які доносять до людей, що робиться в країні. Усі підтримували цю владу, сподівалися на краще, але що ми отримали? Що? Нічого.

– Мураєв у чомусь прав, – говорить перехожий Валерій Миколайович. – Майдан починався як революція, але закінчився як переворот. Порошенко, Ахметов, Пінчук… Барбоси як були, так і залишилися. Люди загинули, а вони захопили владу. Ці хлопці (активісти біля NewsOne – УП) хай краще йдуть до Порошенка, його адміністрацію блокують.

Віталій Чорний, громадський активіст, учасник блокади

За словами громадського активіста Віталія Чорного, незважаючи на символічний характер акції біля стін телеканалу, одну з головних цілей, на його думку, вже досягнуто.

– Сподіваємося, що після резонансу Нацрада почне вживати належних заходів щодо покарання керівництва NewsOne. Але основна мета – змусити власника вибачитися за образи на адресу учасників Революції Гідності та змінити політику редакції з промосковської на проукраїнську, – резюмує він.

Євген Руденко, УП

Фото, відео: Ельдар Сарахман, УП