Блокування NewsOne неприйнятне - ОБСЄ

Представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Гарлем Десір висловив стурбованість у зв'язку з блокуванням телеканалу "NewsOne".

Про це йдеться на сторінці організації.

"Обмеження доступу до офісу телеканалу - це безпосереднє втручання у його роботу та фізичне залякування медіа працівників. Це неприйнятна ситуація та напад на свободу ЗМІ, які не можуть бути виправданими", - сказав Десір.

Він закликав українську владу зробити "все можливе для того, щоб забезпечити дотримання свободи преси, забезпечити безпечне робоче середовище для співробітників NewsOne та забезпечити безперешкодну та вільну роботу телекомпанії".

Крім того, представник ОБСЄ відзначив заяву президента Петра Порошенка про те, що будь-який тиск на ЗМІ є неприйнятним.

Як відомо, 3 грудня невідомі у камуфляжі і балаклавах заблокували телеканал NewsОne мішками з піском і колючим дротом, заявляючи, що не згодні з "політикою каналу".

Вони заявили, що вимагають вибачень від власника телеканалу, нардепа Євгена Мураєва, який назвав Революцію Гідності "державним переворотом влади".

Також блокувальники вимагають від NewsОne змінити риторику з проросійської на проукраїнську.

Мураєв заявив, що до блокування телеканалу причетний керівник "Братства" Дмитро Корчинський.

Журналісти NewsОne звернулись до президента Петра Порошенка та голови МВС Арсена Авакова з проханням втрутитись у ситуацію.

Аваков закликав активістів, які заблокували NewsOne, припинити акцію, а власникам і редакторам телеканалу рекомендував припинити провокувати людей.

У МВС повідомили, що співробітники поліції не виявили фактів правопорушень на місці проведення акції протесту.

Президент Петро Порошенко став на захист телеканалу NewsОne, заявивши, що будь-який тиск на засоби масової інформації – неприпустимий.