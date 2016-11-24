"Дорожній порожняк" в донбаському тупику

"Для практического выполнения положений Минских соглашений четко должны были быть зафиксированы:

– сроки предпринимаемых действий;

– пошаговый алгоритм их реализации;

– ответственные за выполнение данных шагов;

– прописан механизм введения серьезных санкций против нарушителя".

Этот список необходимых условий для реализации достигнутых в Минске договорённостей был сформулирован не в Берлине на встрече "нормандской четвёрки" в прошлом месяце – экспертами Института "Диалог" еще в феврале 2015-го года.

И то, что месяц назад в повестке дня работы "четвёрки" появилась так называемая "дорожная карта" по выполнению Минских договорённостей – запоздалое и уже, к сожалению, неэффективное решение.

Почему запоздалое – более-менее понятно.

Потому что для получения шансов на практическую реализацию хотя бы части предусмотренных в Минске-2 шагов – тогда же, в феврале-2015, нужен был зафиксированный и одобренный всеми сторонами подробный план выполнения положений этого документа. С обязательными жёстко зафиксированными составляющими:

– сроками,

– порядком предпринимаемых действий,

– конкретными ответственными за выполнение этих действий,

– неотвратимыми санкциями за их невыполнение.

Вместо того чтобы в n+1 раз описывать, почему этого не было сделано ни тогда, ни до сих пор, достаточно просто сказать: Россия изначально не хотела никакой конкретики в реализации противоречивого, и на самом деле априори не выполнимого в полном объеме документа.

Поэтому Россия смогла добиться отсутствия жёсткого механизма по выполнению и Минска-1, и Минска-2.

А западные посредники не смогли заставить ее согласиться на конкретизацию общих пожеланий обоих документов.

А Украина… Украина, как не имела тогда своих чётко сформулированных стратегических целей в урегулировании этого конфликта – так, к сожалению, не имеет их до сих пор.

У России и Запада эти цели есть. И Москва, с одной стороны, и Берлин с Парижем с другой, – смогли прописать в Минских соглашениях свои цели и подходы. Они (цели и подходы) остаются актуальными для этих участников Минского процесса и на сегодняшний день. Поэтому отказываться от затянувшегося и основательно буксующего "Минского процесса" они не собираются.

Почему же появившаяся в прошлом месяце инициатива по дорожной карте в выполнении Минска-2 является неэффективным решением? Ведь целый месяц министерства иностранных дел стран "нормандского формата" рапортовали, что они нарабатывают свои подходы к решению конфликта, до конца месяца обязуются их согласовать и предъявить согласованную дорожную концепцию общественности.

На самом деле произошла подмена ключевого смысла.

Вместо детального комплексного и обязательного к исполнению плана по решению конфликта на Донбассе – верх взяла идея Москвы о подготовке декларативной дорожной карты. Что и было зафиксировано на октябрьской встрече в Берлине.

Еще с лета этого года идею именно об очередном в высшей степени общем и максимально рамочном "дорожном" документе для Донбасса настойчиво промоутировал Кремль. В Москве вполне отдавали себе отчет в том, что очередная мирная декларация будет "на ура" воспринята двумя западными странами – "нормандскими миротворцами".

Так и произошло.

В итоге в Берлине лидеры "четвёрки" дали старт процессу подготовки дорожной карты.

Но проблема в том и заключается, что при торжественном задекларированном старте результативного финиша этого абстрактного документа быть не может. Потому что это для его инициатора – Москвы – абсолютно не стоит задачи подготовить реалистичный пошаговый план разрешения кризиса на Донбассе.

Цель Кремля прямо противоположная: всеми доступными средствами сохранять и фиксировать максимальную неопределенность, размытость конфликта. Сохранять как можно большее количество разночтений и несогласованностей в подходах сторон.

Чтобы, тактически играя на всём этом комплексе противоречий, поддерживать конфликт на Донбассе в замороженном состоянии. Причем, замороженным – именно на назначенной Москвой температурной отметке этой заморозки.

Другими словами, для Москвы рамочные "дорожные карты" – всего лишь эффективный инструмент гибридной войны.

Как она им пользуется, наглядно ощутили на себе американцы за месяц до старта берлинской "подорожной". Тогда США, сначала было, согласовали с россиянами шаги по урегулированию конфликта в Сирии – но быстро разорвали эти соглашения, как только увидели, что россияне используют эти договорённости как эффективное оружие в гибридной войне против США и их союзников в Сирии.

В случае с нормандской "дорожной картой" тоже понадобилось совсем немного времени для демонстрации того, что эта идея – мертворождённая.

До конца текущего месяца должно было состояться утверждение согласованного Украиной, Россией и западными посредниками документа. Это был, по сути, единственный определенный в Берлине на октябрьской встрече четвёрки дедлайн.

И он оказался сорван.

Причем сорван вчистую – до сих пор не только не состоялась анонсированная встреча глав МИД, но и нет каких-либо контуров совместно наработанных сторонами подходов.

Сначала на прошлой неделе глава МИД Украины Павел Климкин констатировал, что у Украины и России нет общего видения по "дорожной карте" относительно урегулирования на Донбассе. А во вторник и его российский коллега Лавров открыто признал, что какого-либо консенсуса по этому документу даже "не просматривается".

Однако можно прогнозировать: несмотря на то, что процесс создания "дорожной карты" не движется с места, вся "нормандская четвёрка" продолжит делать вид, что: а) работают над созданием такого документа, и б) что у него есть перспективы.

Позволить себе такой резкий разрыв с Россией, как это сделала Америка после очевидного провала "дорожной карты" в Сирии, – участники "минского процесса" по ряду причин не смогут.

А, значит, попытки продолжать делать вид, что изначально мертворождённая затея продолжатся. И до конца этого года, и в следующем году.

Д тех пор, пока не появятся новые вводные в конфликте на Донбассе, которые заставят просто выбросить на свалку истории эту "тупиковую ветвь" эволюции конфликта на Донбассе.

Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог", для УП