Підозрюваного у вбивстві поліцейських перевели з лікарні в СІЗО

786 переглядів
0
Середа, 28 вересня 2016, 18:55

Підозрюваного у вбивстві двох поліцейських Олександра Пугачова перевели з обласної лікарні ім.Мечникова до Дніпровського СІЗО.

Про це повідомив "Українській правді" речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Пугачова перевели у медичну частину СІЗО. Медики лікарні ім. Мечникова дозволили це зробити у зв'язку із покращенням стану його здоров'я, але під цілодобовий нагляд лікарів", - сказав Тракало.

"Він, як і раніше, відмовляється від співпраці зі слідством, посилаючись на статтю 63 Конституції "Не свідчити проти себе та своїх рідних та близьких", - додав він.

За словами Тракала, у медчастині СІЗО Пугачов перебуватиме до повного одужання.

"Щойно він одужає, одразу буде переведений у звичайну камеру слідчого ізолятора", - сказав речник Нацполіції.

Переведення у медичну частину СІЗО, за словами Тракала, "спрощує процедуру, оскільки в лікарні ми цілодобово забезпечували охорону палати, а тепер з цим буде простіше, оскільки це медзаклад на території СІЗО".  

Як відомо, вранці 25 вересня у Дніпрі екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов застрелив патрульного поліцейського, який зупинив авто за порушення правил дорожнього руху, та поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції

Як з'ясувалося потім, Пугачов перебував у розшуку за скоєння інших злочинів.

Під час сутички з поліцейськими він також отримав поранення, його затримали у лікарні.

27 вересня суд обрав Пугачову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців.

Олександр Шумілін, Саша Ночь, УП

Теми: Дніпро поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Підозрюваного у вбивстві поліцейських арештували на 2 місяці 27 вересня 2016, 20:01
Депутат Опоблоку, на якого напали з викруткою, звинувачує Філатова 27 вересня 2016, 17:58
Депутат Опоблоку відлякав нападника з викруткою пострілом 27 вересня 2016, 15:20
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
РНБО схвалила збільшення фінансування силовиків у цьому році
Підозрюваного у вбивстві поліцейських перевели з лікарні в СІЗО
Поліція назвала імена двох фігурантів справи про катастрофу МН17
Україна – перша у світі за кількістю смертей від забруднення повітря
Усі новини
6 кінопрем'єр жовтня

"Син Саула", "Мій друг Борис Нємцов" і "Дівчина в поїзді"

Підтримка

"Бумбокс" долучився до вистави на підтримку Сенцова, Альохіної та Павленського