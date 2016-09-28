Підозрюваного у вбивстві поліцейських перевели з лікарні в СІЗО

Підозрюваного у вбивстві двох поліцейських Олександра Пугачова перевели з обласної лікарні ім.Мечникова до Дніпровського СІЗО.

Про це повідомив "Українській правді" речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Пугачова перевели у медичну частину СІЗО. Медики лікарні ім. Мечникова дозволили це зробити у зв'язку із покращенням стану його здоров'я, але під цілодобовий нагляд лікарів", - сказав Тракало.

"Він, як і раніше, відмовляється від співпраці зі слідством, посилаючись на статтю 63 Конституції "Не свідчити проти себе та своїх рідних та близьких", - додав він.

За словами Тракала, у медчастині СІЗО Пугачов перебуватиме до повного одужання.

"Щойно він одужає, одразу буде переведений у звичайну камеру слідчого ізолятора", - сказав речник Нацполіції.

Переведення у медичну частину СІЗО, за словами Тракала, "спрощує процедуру, оскільки в лікарні ми цілодобово забезпечували охорону палати, а тепер з цим буде простіше, оскільки це медзаклад на території СІЗО".

Як відомо, вранці 25 вересня у Дніпрі екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов застрелив патрульного поліцейського, який зупинив авто за порушення правил дорожнього руху, та поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

Як з'ясувалося потім, Пугачов перебував у розшуку за скоєння інших злочинів.

Під час сутички з поліцейськими він також отримав поранення, його затримали у лікарні.

27 вересня суд обрав Пугачову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців.

Олександр Шумілін, Саша Ночь, УП