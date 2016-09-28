Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підозрюваного у вбивстві поліцейських перевели з лікарні в СІЗО

Середа, 28 вересня 2016, 18:55

Підозрюваного у вбивстві двох поліцейських Олександра Пугачова перевели з обласної лікарні ім.Мечникова до Дніпровського СІЗО.

Про це повідомив "Українській правді" речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Пугачова перевели у медичну частину СІЗО. Медики лікарні ім. Мечникова дозволили це зробити у зв'язку із покращенням стану його здоров'я, але під цілодобовий нагляд лікарів", - сказав Тракало.

"Він, як і раніше, відмовляється від співпраці зі слідством, посилаючись на статтю 63 Конституції "Не свідчити проти себе та своїх рідних та близьких", - додав він.

За словами Тракала, у медчастині СІЗО Пугачов перебуватиме до повного одужання.

"Щойно він одужає, одразу буде переведений у звичайну камеру слідчого ізолятора", - сказав речник Нацполіції.

Переведення у медичну частину СІЗО, за словами Тракала, "спрощує процедуру, оскільки в лікарні ми цілодобово забезпечували охорону палати, а тепер з цим буде простіше, оскільки це медзаклад на території СІЗО".  

Як відомо, вранці 25 вересня у Дніпрі екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов застрелив патрульного поліцейського, який зупинив авто за порушення правил дорожнього руху, та поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції

Як з'ясувалося потім, Пугачов перебував у розшуку за скоєння інших злочинів.

Під час сутички з поліцейськими він також отримав поранення, його затримали у лікарні.

27 вересня суд обрав Пугачову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців.

Олександр Шумілін, Саша Ночь, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Дніпрополіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

Усі новини...
Дніпро
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
Води по коліно: Єрмак показав страшне фото Дніпра після підриву окупантами Каховської ГЕС
СБУ затримала "праву руку" мільярдера РФ, який вивозив з України титан для "Калібрів"
Останні новини
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
Усі новини...
Реклама: