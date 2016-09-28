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Подозреваемого в убийстве полицейских перевели из больницы в СИЗО

Среда, 28 сентября 2016, 18:55

Подозреваемого в убийстве двух полицейских Александра Пугачева перевели из областной больницы Мечникова в Днепровский СИЗО.

Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Пугачева перевели в медицинскую часть СИЗО. Медики больницы им. Мечникова позволили это сделать в связи с улучшением состояния его здоровья, но под круглосуточный надзор врачей", - сказал Тракало.

"Он по-прежнему отказывается от сотрудничества со следствием, ссылаясь на статью 63 Конституции "Не свидетельствовать против себя и своих родных и близких", - добавил он.

По словам Тракало, в медчасти СИЗО Пугачев будет находиться до полного выздоровления.

"Как только он выздоровеет, сразу будет переведен в обычную камеру СИЗО", - сказал представитель Нацполиции.

Перевод в медицинскую часть СИЗО, по словам Тракало, "упрощает процедуру, поскольку в больнице мы круглосуточно обеспечивали охрану палаты, а теперь с этим будет проще, поскольку это медучреждение на территории СИЗО".

Как известно, утром 25 сентября в Днипре экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев застрелил патрульного полицейского, который остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненая патрульная умерла во время операции.

Как выяснилось потом, Пугачев находился в розыске за совершение других преступлений.

Во время столкновения с полицейскими он также получил ранения, его задержали в больнице.

27 сентября суд избрал Пугачеву меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев.

Александр Шумилин, Саша Ночь, УП

Темы: Днепрполиция
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