ГПУ розслідує, як детективи НАБУ обшукували адвокатів Онищенка

Генпрокуратура почала розслідування щодо детективів Національного антикорупційного бюро за підозрою в проведенні незаконних обшуків у адвокатів.

Про це йдеться в ухвалі суду від 19 вересня, передають Українські Новини.

Згідно з рішенням, Головним слідчим управлінням Генпрокуратури 13 серпня розпочато розслідування за фактами винесення суддею Солом'янського райсуду Києва завідомо неправосудного рішення та порушення посадовими особами НАБУ встановлених законом гарантій діяльності та професійної таємниці адвоката.

Встановлено, що 27 липня детективами бюро були проведені обшуки за місцем проживання адвокатів і в адвокатському офісі, в результаті яких вилучено адвокатське досьє, робочий ноутбук, робочі блокноти, інші речі і документи.

Зазначені слідчі дії співробітниками НАБУ здійснювалися на підставі судових рішень, але з порушенням вимог закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", сказано в рышенны суду.

Генпрокуратура просила Солом'янський райсуд дозволити зробити копії з вказаних судових рішень, але голова суду відмовила прокурорам.

Крім того, Генпрокуратура в даному кримінальному провадженні призначила судову почеркознавчу експертизу і звернулася до суду за дозволом на вилучення оригіналів судових рішень Солом'янського райсуду, якими було задоволено клопотання НАБУ про проведення обшуків у адвокатів.

Суд підтримав дане клопотання і відкрив доступ прокурорам до оригіналів судових документів.

Як відомо, 5 липня Національне антикорупційне бюро провело обшуки в 2 адвокатських фірмах і 3 місцях проживання адвокатів у справі про розкрадання депутатом Верховної Ради Олександром Онищенком (депутатська група "Воля народу") державної власності.