Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ розслідує, як детективи НАБУ обшукували адвокатів Онищенка

Четвер, 29 вересня 2016, 14:32
ГПУ розслідує, як детективи НАБУ обшукували адвокатів Онищенка
Дмитро Ларін, УП

Генпрокуратура почала розслідування щодо детективів Національного антикорупційного бюро за підозрою в проведенні незаконних обшуків у адвокатів.

Про це йдеться в ухвалі суду від 19 вересня, передають Українські Новини.

Згідно з рішенням, Головним слідчим управлінням Генпрокуратури 13 серпня розпочато розслідування за фактами винесення суддею Солом'янського райсуду Києва завідомо неправосудного рішення та порушення посадовими особами НАБУ встановлених законом гарантій діяльності та професійної таємниці адвоката.

Встановлено, що 27 липня детективами бюро були проведені обшуки за місцем проживання адвокатів і в адвокатському офісі, в результаті яких вилучено адвокатське досьє, робочий ноутбук, робочі блокноти, інші речі і документи.

Зазначені слідчі дії співробітниками НАБУ здійснювалися на підставі судових рішень, але з порушенням вимог закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", сказано в рышенны суду.

Генпрокуратура просила Солом'янський райсуд дозволити зробити копії з вказаних судових рішень, але голова суду відмовила прокурорам.

Крім того, Генпрокуратура в даному кримінальному провадженні призначила судову почеркознавчу експертизу і звернулася до суду за дозволом на вилучення оригіналів судових рішень Солом'янського райсуду, якими було задоволено клопотання НАБУ про проведення обшуків у адвокатів.

Суд підтримав дане клопотання і відкрив доступ прокурорам до оригіналів судових документів.

Як відомо, 5 липня Національне антикорупційне бюро провело обшуки в 2 адвокатських фірмах і 3 місцях проживання адвокатів у справі про розкрадання депутатом Верховної Ради Олександром Онищенком (депутатська група "Воля народу") державної власності.

Теми: ОнищенкоГенпрокуратураНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
Онищенко
УП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі
Ексдепутат-утікач Онищенко отримав громадянство Північної Македонії
ВАКС арештував стайню Онищенка в Німеччині
Останні новини
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
Усі новини...
Реклама: