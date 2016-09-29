ГПУ расследует, как детективы НАБУ обыскивали адвокатов Онищенко

Генпрокуратура начала расследование в отношении детективов Национального антикоррупционного бюро по подозрению в проведении незаконных обысков у адвокатов.

Об этом говорится в определении суда от 19 сентября, передают Українські Новини.

Согласно решению, Главным следственным управлением Генпрокуратуры 13 августа начато расследование по фактам вынесения судьей Соломенского районного суда Киева заведомо неправосудного решения и нарушения должностными лицами НАБУ установленных законом гарантий деятельности и профессиональной тайны адвоката.

Установлено, что 27 июля детективами бюро были проведены обыски по месту жительства адвокатов и в адвокатском офисе, в результате которых изъято адвокатское досье, рабочий ноутбук, рабочие блокноты, другие вещи и документы.

Указанные следственные действия сотрудниками НАБУ осуществлялись на основании судебных решений, но с нарушением требований закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

Генпрокуратура просила Соломенский райсуд разрешить сделать копии с указанных судебных решений, но председатель суда отказала прокурорам.

Кроме того, Генпрокуратура в данном уголовном производстве назначила судебную почерковедческую экспертизу и обратилась в суд за разрешением на изъятие оригиналов судебных решений Соломенского райсуда, которыми были удовлетворены ходатайства НАБУ о проведении обысков у адвокатов.

Суд поддержал данное ходатайство и открыл доступ прокурорам к оригиналам судебных документов.

Как известно, 5 июля Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в 2 адвокатских фирмах и 3 местах проживания адвокатов по делу о хищении депутатом Верховной Рады Александром Онищенко (депутатская группа "Воля народа") государственной собственности.