Нацрада заборонила комедійний, спортивний і дитячий канали РФ

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Четвер, 29 вересня 2016, 15:21

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 29 вересня заборонила ретрансляцію в Україні трьох російських каналів – Comedy TV, "Наш футбол" і "Карусель".

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Причиною для вилучення телеканалу Соmedy TV стало те, що він не мовить ще з 1 вересня 2014 року.

На телеканалі "Наш футбол" зафіксовано розміщення комерційної реклами, що є порушенням вимог закону про рекламу, "оскільки трансляція реклами у передачах іноземних телерадіоорганізацій, які не підпадають під юрисдикцію держав – членів Європейського Союзу або держав, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, заборонена".

Таке саме порушення було зафіксоване і в ефірі дитячого телеканалу "Карусель", додали у відомстві.

Крім того, у рубриці "Погода" програми "С добрым утром, малыши!" зафіксовано розміщення віртуальної карти регіонів Російської Федерації, яка охоплює територію анексованого Криму.

"Це суперечить статті 28 Закону України "Про інформацію", оскільки інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини", – заявила Нацрада.

Теми: Нацрада ЗМІ телебачення
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