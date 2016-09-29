МЗС: заборона Меджлісу в РФ – це блюзнірство

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Четвер, 29 вересня 2016, 18:01

У Міністерстві закордонних справ України вважають заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу блюзнірством щодо прав кримських татар.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" заявила речник МЗС Мар'яна Беца.

"Фактично, заборона найвищого представницького органу кримськотатарського народу за надуманим приводом, так званої боротьби з екстремізмом, є відвертим блюзнірством російської окупаційної влади над правами кримських татар", – сказала вона.

Беца також зазначила, що таке рішення було цілком очікуваним, і продовжує політику репресій, яка ведеться РФ на окупованому півострові.

"Протягом двох років окупації Російської Федерація систематично порушує права людини і обмежує свободи в українському Криму", – підкреслила вона.

Беца зазначила, що МЗС України закликає всіх міжнародних партнерів продовжити тиск на РФ та активізувати дії щодо захисту прав людини в окупованому Криму, а саме забезпечити безперешкодний доступ основних конвенційних моніторингових механізмів міжнародних організацій на територію окупованої півострова.

Як відомо, у четвер, 29 вересня, Верховний суд РФ остаточно визнав законною заборону діяльності Меджлісу кримських татар на території Росії як "екстремістської організації". Таким чином, була відхилена апеляційна скарга представників Меджлісу.

Теми: Меджліс кримські татари Росія суд
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IP: 91.199.93.---ggg55529.09.2016 18:38
насколько я помню, деятельность меджлиса в Украине также является незаконной по причине противоречия его нигде не зарегистрированного устава Конституции Украине.
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