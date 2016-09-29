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МИД: запрет Меджлиса в РФ – это кощунство

Четверг, 29 сентября 2016, 18:01

В Министерстве иностранных дел Украины считают запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа кощунством в отношении прав крымских татар.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявила спикер МИД Марьяна Беца.

"Фактически запрет наивысшего представительского органа крымскотатарского народа под надуманным поводом, так называемой борьбы с экстремизмом, является откровенным кощунством российских оккупационных властей над правами крымских татар", – сказала она.

Беца также отметила, что такое решение было вполне ожидаемым, и продолжает политику репрессий, которая ведется РФ на оккупированном полуострове.

"На протяжении двух лет оккупации Российской Федерация систематически нарушает права человека и ограничивает свободы в украинском Крыму", – подчеркнула она.

Беца отметила, что МИД Украины призывает всех международных партнеров продолжить давление на РФ и активизировать действия по защите прав человека в оккупированном Крыму, а именно обеспечить беспрепятственный доступ основных конвенционных мониторинговых механизмов международных организаций на территорию оккупированного полуострова.

Как известно, в четверг, 29 сентября, Верховный суд РФ окончательно признал законным запрет деятельности Меджлиса крымских татар на территории России как "экстремистской организации". Таким образом, была отклонена апелляционная жалоба представителей Меджлиса.

Темы: Меджлискрымские татарыРосcиясуд
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