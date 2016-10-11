Фейгін: РосЗМІ отримали вказівку замовчувати справу Сущенка

Російські ЗМІ отримали темник не згадувати про затриманого у Москві журналіста Укрінформу Романа Сущенка.

Таку думку висловив адвокат журналіста Марк Фейгін, передає Укрінформ.

"Працювати по темнику - звичайна практика у російських ЗМІ. Чому зараз команда мовчати? Можливо, тому що Сущенко - реальний журналіст, міжнародник. Можливо, відчули ризик прояву деякої солідарності. І тому на якийсь період вирішили просто замовчати ситуацію. ФСБ свій вердикт винесла: "Він - шпигун, полковник". Все, деякий час живіть з цим", - сказав Фейгін.

Як відомо, кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада. Всупереч міжнародним нормам та двостороннім домовленостям між Україною і Росією, Сущенку було відмовлено в основному праві побачитись з адвокатом та українським консулом. Український консул зустрівся із журналістом в Лефортовському СІЗО в Москві 10 жовтня.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.

Адвокати припускають, що Сущенка можуть обміняти на затриманого в Рівному ймовірного російського шпигуна